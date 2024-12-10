Украинский миф о Батуринской резне

Батуринская крепость. Современная реконструкция Предыстория В сентябре 1708 г. шведский король Карл XII, армия которого стояла у Старишей – пограничного городка, который располагался на большой дороге на Москву, в 14 верстах от Смоленска, отказался от похода на Москву.