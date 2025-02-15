Свержение Мухаммеда Дауда или Шаг в пропасть Самый выдающийся из правителей Афганистана и им же отвергнутыйНа пути к трагедии по-афганскиДанной статьей мы завершаем посвященный Мухаммеду Дауду цикл.
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Свержение Мухаммеда Дауда или Шаг в пропасть Самый выдающийся из правителей Афганистана и им же отвергнутыйНа пути к трагедии по-афганскиДанной статьей мы завершаем посвященный Мухаммеду Дауду цикл.
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