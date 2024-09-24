Врач из Бибирева рассказал, как защититься от гриппа

Сезон гриппа не за горами. Какие разновидности заболевания ожидаются в этом году и что поможет сберечь здоровье, рассказал «ЗБ» Василий Чистяков — врач-терапевт 3-го филиала диагностического центра №5 на Шенкурском проезде.