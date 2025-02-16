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Головин — об игре во Франции: «В футбольном плане тут в зоне комфорта вообще не находишься, в отличие от России»

Головин — об игре во Франции: «В футбольном плане тут в зоне комфорта вообще не находишься, в отличие от России»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну для проекта Okko «Западная трибуна» заявил, что в плане футбола в России он находится в зоне комфорта, в отличие от Франции.

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