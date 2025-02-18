Определен подрядчик для строительства жилья по реновации в Хорошево-Мневниках

Московский фонд реновации жилой застройки как оператор участка комплексного развития территории (КРТ) на северо-западе столицы площадью 1,1 гектара определил подрядчика для проектирования и строительства жилья для программы реновации.
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