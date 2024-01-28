Гол Бучневича помог «Сент-Луису» победить «Лос-Анджелес»

«Сент-Луис» дожал «Лос-Анджелес» в овертайме, Бучневич забил в третьей игре кряду. В Сент-Луисе (штат Миссури, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».
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