"Известия": россияне начнут покупать жилье без кредитов из-за ключевой ставки

Российские банки начали отказывать гражданам в ипотечном кредитовании из-за подъема ключевой ставки Центробанком до 15%, эта ситуация повлияет на способы покупки жилья Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".
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