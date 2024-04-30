Люди собрались на панихиду у мемориала на месте теракта в «Крокусе»

Люди собрались у мемориала на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в сороковой день после трагедии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на настоятеля Никольского собора священника Василия Лосева, развёрнут церковный штаб помощи пострадавшим, пройдут панихиды по погибшим.
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