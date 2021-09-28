Мир оружия

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Чилийская подлодка успешно выполнила имитационные атаки на АУГ ВМС США

Чилийская подлодка успешно выполнила имитационные атаки на АУГ ВМС США

ДЭПЛ Carrera 14 сентября на военно-морской базе Пойнт Лома (Сан-Диего) состоялась церемония закрытия совместных учений DESI, в ходе которых американские военные отрабатывают навыки борьбы и взаимодействия с дизель-электрическими подводными лодками.

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