Чилийская подлодка успешно выполнила имитационные атаки на АУГ ВМС США

ДЭПЛ Carrera 14 сентября на военно-морской базе Пойнт Лома (Сан-Диего) состоялась церемония закрытия совместных учений DESI, в ходе которых американские военные отрабатывают навыки борьбы и взаимодействия с дизель-электрическими подводными лодками.