Русские дроны и ракеты наводят порядок в Харькове и области, ВСУ за неделю понесли значительные потери, Сырский не сможет удержать Авдеевке даже при помощи больших потерь и неожиданно выяснилось, что Starlink, который перестал работать у ВСУ, обеспечивает связью русских.
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