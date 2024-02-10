Ракета накрыла бандеровский праздник, Сырский сдаст Авдеевку, Starlink работает на русских

Русские дроны и ракеты наводят порядок в Харькове и области, ВСУ за неделю понесли значительные потери, Сырский не сможет удержать Авдеевке даже при помощи больших потерь и неожиданно выяснилось, что Starlink, который перестал работать у ВСУ, обеспечивает связью русских.