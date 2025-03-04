Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Офицер-отличник работал курьером и стрелял в охранников ТЦ: кто виноват и что делать

Офицер-отличник работал курьером и стрелял в охранников ТЦ: кто виноват и что делать

Торговый центр "Красный кит" в Мытищах. Это подмосковный город Мытищи. Тут, как известно, многодетная мать из Таджикистана может легко получить квартиру, но беженец из Узбекистана, русский офицер ФСО, вынужден подрабатывать курьером.

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