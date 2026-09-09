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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Компани об ЛЧ: «Бавария» всегда думает о титуле. «Буде-Глимт» с его финансами вроде бы не должен конкурировать с нами, но делает это – это лучшая похвала»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о сезоне Лиги чемпионов, стартующем для команды матчем с « Буде-Глимт ».

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