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Русские туроператоры вернули всех туристов из Турции после отмены рейсов

Русские туроператоры вернули всех туристов из Турции после отмены рейсов

Русские туроператоры успешно вернули туристов из Турции после отмены рейсов Turkish Airlines. Дополнительные рейсы Azur Air и Southwind помогли обеспечить возвращение туристов из Антальи, Бодрума и Даламана в Москву и Санкт-Петербург.

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