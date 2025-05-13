Русские туроператоры вернули всех туристов из Турции после отмены рейсов

Русские туроператоры успешно вернули туристов из Турции после отмены рейсов Turkish Airlines. Дополнительные рейсы Azur Air и Southwind помогли обеспечить возвращение туристов из Антальи, Бодрума и Даламана в Москву и Санкт-Петербург.
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