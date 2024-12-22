📵 В России могут заблокировать WhatsApp? Роскомнадзор включил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации, что является первым шагом к его блокировке.
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📵 В России могут заблокировать WhatsApp? Роскомнадзор включил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации, что является первым шагом к его блокировке.