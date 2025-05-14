Где закроют и ограничат проезды в Петербурге с 16 мая 2025 года

Как сообщили 14 мая в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Выборгском районе по 21 мая из-за ремонта дорожного покрытия закроют движение по боковому проезду проспекта Тореза от Институтского проспекта до площади Мужества (чётная сторона).
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