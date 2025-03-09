В России утвердили новый профессиональный праздник — День архитектора. Как сообщила пресс-служба российского правительства, этот праздник будут отмечать в середине лета, а именно в первый понедельник июля.
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