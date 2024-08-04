В ответ Тепляковы пойдут в суд Знаменитая семья Тепляковых, в которой растет три вундеркинда (Алиса Теплякова поступила в МГУ в 9 лет, а ее сестра стала выпускницей школы в 8) живет в съемной квартире.
Вундеркинда Алису Теплякову выселяют из квартиры: отец девочки заявил, что их с 8 детьми выставляют на улицу
Комментарии
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Марина
вам, к сожалению, не кажется!!!!! Детей его жаль!!!!
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3 час.
Вертепщик
А где вы видели адекватных гениев? Посмотрите на внешний вид Перельмана, решившего математическую задачу Пуанкаре, которую никто в математическом мире не мог её решить, а он решил и получил за это Нобелевскую премию. Вид не от мира сего...
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57 мин.
Марина
Так, давайте разбираться! При чем тут ВНЕШНИЙ вид и безобразное поведение? Тепляков затеял ДРАКУ в МГУ, для вас это адекватно? ТО, что он не желает выселяться из ЧУЖОЙ квартиры, еще и собственнику СУДОМ угрожает - для вас это тоже адекватно??? И просто вопрос - ну с Перельманом все понятно - реально гений, а в ЧЕМ гениальность Теплякова? В строгании детей и разрушении их психики?
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8 мин.
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