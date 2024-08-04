Вундеркинда Алису Теплякову выселяют из квартиры: отец девочки заявил, что их с 8 детьми выставляют на улицу

А где вы видели адекватных гениев? Посмотрите на внешний вид Перельмана, решившего математическую задачу Пуанкаре, которую никто в математическом мире не мог её решить, а он решил и получил за это Нобелевскую премию. Вид не от мира сего...

Марина

Так, давайте разбираться! При чем тут ВНЕШНИЙ вид и безобразное поведение? Тепляков затеял ДРАКУ в МГУ, для вас это адекватно? ТО, что он не желает выселяться из ЧУЖОЙ квартиры, еще и собственнику СУДОМ угрожает - для вас это тоже адекватно??? И просто вопрос - ну с Перельманом все понятно - реально гений, а в ЧЕМ гениальность Теплякова? В строгании детей и разрушении их психики?