Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах

Сложно представить себе, что после не такой уж и давней шумихи вокруг дела Харви Вайнштейна с последовавшей ревизией и обезвреживанием остальных "извращенцев", кто-то в Голливуде осмелеет настолько, чтобы дать повод обвинить себя в домогательствах.
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