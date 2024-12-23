Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах

Сложно представить себе, что после не такой уж и давней шумихи вокруг дела Харви Вайнштейна с последовавшей ревизией и обезвреживанием остальных "извращенцев", кто-то в Голливуде осмелеет настолько, чтобы дать повод обвинить себя в домогательствах.