И просто так... Ваши волосы после душа будут идеальны: почему тбрбан-полотенце Кэрри Брэдшоу стал хитом продаж

Кэрри Брэдшоу знает толк в модных вещах, даже если дело касается банных принадлежностей. Если вы внимательно смотрели новые серии И просто так , то, наверняка, обратили внимание на тюрбан, который героиня надевала на голову сразу после душа.
Кэрри Брэдшоу знает толк в модных вещах, даже если дело касается банных принадлежностей. Если вы внимательно смотрели новые серии И просто так , то, наверняка, обратили внимание на тюрбан, который героиня надевала на голову сразу после душа.
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