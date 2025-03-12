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Царьград

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Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» мог жить в России по купленному разрешению

Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» мог жить в России по купленному разрешению

Смертник незаконно приобрёл документы, разрешающие проживать в стране.Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» смертник предположительно проживал России благодаря незаконно купленному разрешению.

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