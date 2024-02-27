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Эксперт АТОР заявил, что в 2024 году отдых в Турции для россиян не подешевеет

Эксперт АТОР заявил, что в 2024 году отдых в Турции для россиян не подешевеет

Новость о том, что Турция уже запустила скидочную кампанию, порадовала многих россиян. Неудивительно, это направление одно из любимых у жителей нашей страны, а по активно распространяемой информации, цены на отели снизились минимум на двадцать процентов.

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