Василевский и Капризов вошли в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ

Российские хоккеисты Андрей Василевский и Кирилл Капризов вошли в топ-20 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network.
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