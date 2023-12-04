Врач предупредил о смертельной болезни, возникающей из-за двух групп продуктов

Сергей Вялов выявил прямую взаимосвязь между избытком жирной еды и появлением острого панкреатитаВрач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём телеграм-канале написал, что если с поджелудочной начались проблемы, есть риск появления острого панкреатита.