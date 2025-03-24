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В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников, проживающих за границей

В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников, проживающих за границей

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками («Единая Россия») Константин Затулин 25 марта намерен внести в Госдуму законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

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