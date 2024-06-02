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62ИНФО | Новости Рязани

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В ДТП в Рязанской области погиб 2-летний ребёнок

В ДТП в Рязанской области погиб 2-летний ребёнок

Трагедия произошла на 130-ом километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Ефремов». По предварительной информации 33-летняя женщина на «Chevrolet Niva» столкнулась с «Daewoo Nexia» под управлением 34-летнего жителя Ухоловского района.

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