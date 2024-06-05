Лазарев оформил на себя подаренную «диско-бабушке» квартиру

Артист решил подстраховатьсяИстория жизнерадостной пенсионерки из Коми облетела всю страну. Даже в тяжелых жизненных условиях пожилая женщина не теряет оптимизма и на всю мощь оттягивается на концертах любимых певцов.
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