Сегодня вечером можно наблюдать большой парад планет

Сегодня вечером и ночью можно будет наблюдать большой парад планет. Как рассказали ТАСС в московском планетарии, шесть планет и спутник Земли образуют условный парад утром 28 августа, выстроившись по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов.
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