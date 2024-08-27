Сегодня вечером можно наблюдать большой парад планет

Сегодня вечером и ночью можно будет наблюдать большой парад планет. Как рассказали ТАСС в московском планетарии, шесть планет и спутник Земли образуют условный парад утром 28 августа, выстроившись по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов.