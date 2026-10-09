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Царьград

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Шестемиров сообщил о мерах против топливного кризиса в России

Шестемиров сообщил о мерах против топливного кризиса в России

Нефтеперерабатывающие заводы России работают на пределе из-за нехватки топлива. Экс-аналитик Шестемиров поясняет: экспорт бензина запрещен до 31 января 2027 года.

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