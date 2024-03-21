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Этот таинственный мир

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Ученые создали “квантовый торнадо” для моделирования черных дыр в лабораторных условиях

Ученые создали “квантовый торнадо” для моделирования черных дыр в лабораторных условиях

Сочетание вихрей в сверхтекучей жидкости поразительно напоминает черную дыру.   Черные дыры – это объекты на границах наших физических теорий, поэтому чем лучше мы их понимаем, тем лучше мы можем проверить наши знания о Вселенной.

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