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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Торпедо»: «Виноградов – один из лучших воспитанников нижегородского хоккея десятилетия. Уверены, что он способен стать лидером клуба на долгие годы»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о продлении контракта с форвардом Егором Виноградовым.

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