Военные операции на территории Донецкой народной республики (ДНР) продолжаются, и сегодня Минобороны Российской Федерации подтвердило успешное поражение опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара.
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