Reposted (Vladimir Sharypov): Сегодня все наши сердца вместе с Белгородом и его жителями Но никто и никогда не сможет отобрать главный сказочный праздник у наших детей.
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Reposted (Vladimir Sharypov): Сегодня все наши сердца вместе с Белгородом и его жителями Но никто и никогда не сможет отобрать главный сказочный праздник у наших детей.