«Возможно, были беспорядочные половые связи»: страдающая биполярным расстройством Дана Борисова о приступе мании

Дана Борисова старается быть откровенной с поклонниками. Телеведущая свободно говорит о проблемах со здоровьем и борьбе с запрещенными веществами, чтобы уберечь остальных от ошибок, которые совершала сама.
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