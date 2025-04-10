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«Возможно, были беспорядочные половые связи»: страдающая биполярным расстройством Дана Борисова о приступе мании

«Возможно, были беспорядочные половые связи»: страдающая биполярным расстройством Дана Борисова о приступе мании

Дана Борисова старается быть откровенной с поклонниками. Телеведущая свободно говорит о проблемах со здоровьем и борьбе с запрещенными веществами, чтобы уберечь остальных от ошибок, которые совершала сама.

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