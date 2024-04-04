Константин Богомолов: Бежавшим сложно смириться, что без них в России есть жизнь

Художественный руководитель проекта “Голоса страны”, директор Театра на Бронной Константин Богомолов отметил, что русская литература всегда вливает в жизнь простого человека великие истории, наполненные взлетами и падениями в глубину, радостями и трагедиями.
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