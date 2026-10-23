© Marko Djurica/ReutersГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула зал Европарламента (ЕП) во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, который раскритиковал ее планы планы финансирования Украины за счет европейцев.
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