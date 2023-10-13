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История циклична: приведет ли конфликт на Ближнем Востоке к мировому нефтяному кризису

История циклична: приведет ли конфликт на Ближнем Востоке к мировому нефтяному кризису

Так называемая война Судного дня в 1973 году стала сильным ударом для мировой экономики в то время. Главным последствием арабо-израильского столкновения стало повышение цен на «черное золото» в несколько раз, за которым последовал нефтяной кризис.

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