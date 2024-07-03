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Политический вестник

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Поставки F-16 могут отложить в последний момент: В НАТО паника. Признан "контроль России над всеми западными самолётами"

Поставки F-16 могут отложить в последний момент: В НАТО паника. Признан "контроль России над всеми западными самолётами"

Поставки F-16 могут отложить в последний момент. Сообщается, что в НАТО пристально следят за интенсивными обстрелами русской армии украинских аэродромов, из-за чего зреет паника - как поставлять дорогостоящую авиацию туда, куда прилетают управляемые бомбы и сверхточные ракеты.

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