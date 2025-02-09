Трамп заявил о плане по Украине в разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил о наличии плана по урегулированию ситуации на Украине. Это заявление было сделано после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили пути разрешения конфликта.
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