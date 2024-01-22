В Иванове автомобилисты поймали дорожную камеру на нарушении ПДД

Рассказываем, с каким комплексом фотовидеофиксации в областном центре надо держать ухо востро.В ивановских пабликах в соцсетях развернулось бурное обсуждение некорректной работы камер фотовидеофиксации на двух ключевых перекрестках города.
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