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Царьград

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В Иванове автомобилисты поймали дорожную камеру на нарушении ПДД

В Иванове автомобилисты поймали дорожную камеру на нарушении ПДД

Рассказываем, с каким комплексом фотовидеофиксации в областном центре надо держать ухо востро.В ивановских пабликах в соцсетях развернулось бурное обсуждение некорректной работы камер фотовидеофиксации на двух ключевых перекрестках города.

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