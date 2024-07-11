В конкурсную программу кинофестиваля «Алтын Минбар» в Казани вошли 50 фильмов из 27 стран

Кинофорум пройдет в столице Татарстана с 6 по 11 сентября.фото: пресс-служба кинофестиваля «Алтын Минбар»--> В оргкомитет XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» поступило в этом году 814 заявок из 47 стран.
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