В конкурсную программу кинофестиваля «Алтын Минбар» в Казани вошли 50 фильмов из 27 стран

Кинофорум пройдет в столице Татарстана с 6 по 11 сентября.фото: пресс-служба кинофестиваля «Алтын Минбар»--> В оргкомитет XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» поступило в этом году 814 заявок из 47 стран.