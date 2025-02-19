Приговор по делу экс-замминистра Минприроды Алтайского края вынесут 25 февраля

Игоря Дергачева обвиняют по двум статьям УК РФ Приговор по уголовному делу бывшего начальника управления лесами и замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева вынесут в Центральном районном суде 25 февраля 2025 года.
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