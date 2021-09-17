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Очное трехдневное голосование началось в Тверской области

Очное трехдневное голосование началось в Тверской области

Личный выбор. Личное участие. В Тверской область началось очное трехдневное голосование      Избирательные участки будут открыты на протяжении трех дней – 17, 18 и 19 сентября – с 8.

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