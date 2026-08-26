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Финский политик Армандо Мема о невозможности принудить Россию к переговорам по Украине

Мнение финского политика Армандо Мемы Финский политик Армандо Мема, представитель партии «Альянс свободы», в социальной сети X выразил мнение, что Россию невозможно принудить к переговорам по Украине с помощью давления.

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