Мнение финского политика Армандо Мемы Финский политик Армандо Мема, представитель партии «Альянс свободы», в социальной сети X выразил мнение, что Россию невозможно принудить к переговорам по Украине с помощью давления.
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