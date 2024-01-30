Хакеры начали рассылать фишинговые письма от имени Роскомнадзора

Хакеры начали рассылать фишинговые письма, замаскированные под документы государственных органов. Среди них - запросы и требования Роскомнадзора, Следственного комитета РФ и Военной прокуратуры РФ, а также судебные постановления и другие предписания регуляторов.
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