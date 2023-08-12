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Кубок лиг. «Интер Майами» разгромил «Шарлотт» (4:0) в 1/4 финала, Месси забил на 86-й

Кубок лиг. «Интер Майами» разгромил «Шарлотт» (4:0) в 1/4 финала, Месси забил на 86-й

Форвард клуба из Флориды Лионель Месси поставил точку в матче, забив на 86-й минуте. Кубок лиг 1/4 финала «Интер Майами» США – «Шарлотт» США – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – Мартинес (12, пен.

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