Русская весна
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Русская весна

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  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , а  ЧЕГО  им  НЕ БЕСПОКОИТСА , Байден же набрал на госслужбу только  ЗАДНЕПРИВОДНЫХ  с  ИЗВРАЩЕНЦАМИ  и отк...«Ошеломлены и под...
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«Ошеломлены и подавлены»: госслужащие США находятся в «мрачном настроении» — Politico

«Ошеломлены и подавлены»: госслужащие США находятся в «мрачном настроении» — Politico

Американские государственные служащие находятся в «мрачном настроении» и охвачены беспокойством из-за отсутствия ясности в том, кто возглавит правительство после президентских выборов в ноябре, сообщает издание Politico.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха , а  ЧЕГО  им  НЕ БЕСПОКОИТСА , Байден же набрал на госслужбу только  ЗАДНЕПРИВОДНЫХ  с  ИЗВРАЩЕНЦАМИ  и откровенными  ПСТХОПАТАМИ  а  ТРАМП  эту  НЕЧИСТЬ ВЫШВЫРНЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕХ  на  УЛИЦУ  БЕЗ  ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ ....!!!!
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