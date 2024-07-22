«Ошеломлены и подавлены»: госслужащие США находятся в «мрачном настроении» — Politico

Гарий Щерба

Ха ха ха , а ЧЕГО им НЕ БЕСПОКОИТСА , Байден же набрал на госслужбу только ЗАДНЕПРИВОДНЫХ с ИЗВРАЩЕНЦАМИ и откровенными ПСТХОПАТАМИ а ТРАМП эту НЕЧИСТЬ ВЫШВЫРНЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕХ на УЛИЦУ БЕЗ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ ....!!!!