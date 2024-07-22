«Ошеломлены и подавлены»: госслужащие США находятся в «мрачном настроении» — Politico

Американские государственные служащие находятся в «мрачном настроении» и охвачены беспокойством из-за отсутствия ясности в том, кто возглавит правительство после президентских выборов в ноябре, сообщает издание Politico.
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