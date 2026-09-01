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Царьград

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МЧС зафиксировало два землетрясения за сутки на Камчатке

МЧС зафиксировало два землетрясения за сутки на Камчатке

Региональный главк МЧС России сообщил, что за последние сутки на Камчатке были зарегистрированы два сейсмособытия.

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