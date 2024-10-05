В России возродили Партию любителей пива из 1990-х

В России возродили Партию любителей пива (ПЛП), существовавшую в стране с 1993 по 1998 годы. Учредительный съезд политического объединения прошел в Москве в субботу, 5 октября, передает корреспондент «Ленты.
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