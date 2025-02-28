Самые уютные города мира

Города, в которых и глазам приятно находиться, и душе не скучно. Они не претендуют на звание столиц и мегаполисов, а некоторые названия вы, может, услышите впервые в жизни, но «ощущения» от них остались со мной на всю жизнь.
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