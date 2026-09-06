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Регионы России

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«Спартак» ведет переговоры по трансферу Роберто Альварадо

«Спартак» ведет переговоры по трансферу Роберто Альварадо

Сейчас стороны ведут переговоры по переходу игрока. По данным портала Transfermarkt, стоимость Альварадо оценивается в 10 миллионов евро.

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